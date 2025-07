Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare

Il centrocampista del Marsiglia è un pupillo del tecnico livornese. La prima alternativa a centrocampo è un altro ex Juventus

Il Milan sta rifacendo il reparto mediano. Già acquistato Ricci dal Torino e preso Modric che si è svincolato dal Real Madrid, il Diavolo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Come vi stiamo raccontando in questi giorni su Calciomercato.it, il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta facendo di tutto per provare a prendere Ardon Jashari. Ma nemmeno l’ultima offerta al rialzo di 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus è bastata ad ottenere il sì definitivo.

C’è da scommettere che i rossoneri non si arrenderanno, anzi: continuerà il forte pressing sul centrocampista del Club Brugge, forte dell’intesa già raggiunta con il calciatore per il suo sbarco alla corte di Massimiliano Allegri. Ma il 22enne svizzero originario della Macedonia del Nord non è l’unico profilo seguito dal Milan a centrocampo. Stando a quanto riportato dai bookmaker, potrebbe esserci un nuovo tentativo per Adrien Rabiot.

Il 30enne nazionale francese è un pallino di Allegri sin dai tempi della Juventus. Nelle ultime ore la quota per il suo trasferimento in rossonero è crollata a 2.00. Vedremo se il Marsiglia di De Zerbi accetterà di farlo partire. La prima alternativa porta ad un altro ex bianconero: Hans Nicolussi Caviglia (quotato a 3.50) che non dovrebbe rimanere al Venezia dopo la retrocessione in Serie B. A chiudere il podio il danese Frendrup del Genoa (bancato a 4.00) per il quale si prospetta un derby di mercato con l’Inter.

Milan, cinque nomi per l’attacco: le quote dei bookmaker

Il Milan avrà bisogno anche di un altro rinforzo in attacco. Una prima punta che possa insidiare il posto di Santiago Gimenez, che non sembra essere entrato nelle grazie di Allegri. In pole position c’è sempre Dusan Vlahovic, che la Juventus vorrebbe cedere per liberarsi del suo alto ingaggio, quotato a 2.50. Attenzione anche alla candidatura di Darwin Nunez del Liverpool, scesa fino a quota 3.00.

Altro sudamericano che gioca in Premier League sul taccuino del Ds Tare è Alejandro Garnacho, considerato quasi un esubero al Manchester United: la sua quota in rossonero è fissata a 4.00. Infine due piste che portano in Serie A, entrambe bancate a 5.00: da un lato l’argentino Santiago Castro del Bologna, dall’altro lato il montenegrino Nikola Krstovic del Lecce. Staremo a vedere chi la spunterà.