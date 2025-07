L’Inter ha un grande problema: “Salta più di 20 partite”

Il club nerazzurro vuole disfarsene per liberarsi dell’ingaggio di 8 milioni lordi

Inter, abbiamo un problema. Non uno solo, ma senz’altro comune a tante altre società.

Ha reso ben al di sotto delle aspettative e dell’ingaggio a causa, soprattutto, di guai fisici. In totale è stato fuori 119 giorni: saltate un totale di 18 partite.

L’Inter vorrebbe disfarsi di Zielinski, ma non sarà semplice. Nella conferenza stampa che ha inaugurato la nuova stagione, mister Chivu ha detto a chiare lettere che “a centrocampo siamo in tanti”. Ergo, qualcuno dovrà uscire.

In cima alla lista di sbarco c’è sempre Asllani, il quale per ora ha respinto le avances dall’estero, del Betis in primis. L’italo-albanese vuole rimanere in Italia, tuttavia ad oggi non risulta niente di concreto. Potrebbe farsi avanti il Sassuolo, forte degli eccellenti rapporti con Marotta.

Restando a centrocampo, dopo Asllani c’è lui: Piotr Zielinski. Il polacco è reduce da un’annata a dir poco deludente: fu preso a zero, rappresentava una grande occasione di mercato però il rendimento è stato lontanissimo da quello delle stagioni al Napoli, eccetto l’ultima.

Zielinski, va detto, è stato perseguitato da infortuni muscolari. Ha 31 anni compiuti lo scorso 20 maggio, e uno stipendio netto sui 4,5 milioni di euro che complica moltissimo una sua uscita. Sui social è finito nel mirino degli interisti, quasi tutti a favore di una sua partenza.

Turchia e Arabia per Zielinski

Per Zielinski potrebbe arrivare qualche offerta dalla Turchia o dall’Arabia, quest’ultima una meta a cui è stato vicinissimo prima e dopo il terzo Scudetto azzurro targato Spalletti.

L’Inter potrebbe accontentarsi di qualche milione, come per Taremi, pur di liberarsi del pesante stipendio (lordo) di 8,33 milioni di euro.