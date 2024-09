DIRETTA | Le notizie del 24 settembre: Inzaghi nel mirino, la Juve ripensa già al mercato

Milik preoccupa in casa Juve ed è ancora fuori per infortunio, a tre mesi e mezzo dall’intervento al menisco. Le tempistiche si sono notevolmente dilatate nelle ultime settimane, il suo rientro in campo è previsto – nella migliore delle ipotesi – nella seconda metà di ottobre dopo la sosta del campionato. Alla Juventus serve perciò un attaccante e, se Milik continuasse a non dare garanzie sul piano fisico, Giuntoli tornerebbe sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto avanzato di Thiago Motta. Due i nomi nel mirino.