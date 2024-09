Frattesi non c’azzecca con Inzaghi: l’Inter incassa 40 milioni per il nuovo colpo

Rebus Frattesi in casa Inter e il retroscena estivo sul futuro del centrocampista, che avrebbe portato un bel tesoretto nelle casse nerazzurre

L’Inter si lecca le ferite dopo il derby perso domenica con il Milan, che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive contro i rossoneri.

Non pervenuti i big di Simone Inzaghi a parte Dimarco, con capitan Lautaro Martinez che malgrado l’assist per il momentaneo pareggio è rimasto ancora a secco. Fa specie lo ‘zero’ nella casella dei gol segnati dell’argentino, che ha si è presto le proprie responsabilità nel post partita mettendoci la faccia. Attacco all’asciutto ma anche il centrocampo ha deluso le attese, con Inzaghi che ha sostituito tutti i tre tenori Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nel secondo tempo per cercare di dare una scossa alla squadra. Svolta che però non è arrivata con i cambi dalla panchina, con l’Inter che quasi allo scadere ha subito l’incornata decisiva di Gabbia.

Calciomercato Inter, Frattesi mal si sposa con Inzaghi: in estate respinta la corte della Roma

Neanche l’ingresso in campo di Davide Frattesi ha dato incisività alla manovra offensiva dei campioni d’Italia, con l’ex Sassuolo che non è riuscito a incidere con i suoi inserimenti com’era successo anche nella trasferta di Monza.

Rendimento super in Nazionale, a differenza per il momento delle prestazioni in nerazzurro dove il classe ’99 non ha ancora lasciato il segno. Nessuna rete in questo avvio di stagione e caratteristiche che mal si sposano con la filosofia e il gioco di Simone Inzaghi. Frattesi c’azzecca poco con questa Inter – scrive ‘Tuttosport’ – e probabilmente la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe fatto meglio a piazzare sul mercato il centrocampista in estate per incassare un importante tesoretto. Il giocatore in estate è stato corteggiato dalla Roma per un eventuale ritorno a Trigoria e una sua cessione – stando sempre al quotidiano torinese – avrebbe portato nelle casse di Okatree un assegno tra i 35 e i 40 milioni di euro, da reinvestire poi sul mercato per un profilo più funzionale al centrocampo di Inzaghi.

Lo scorso giugno l’agente Riso aveva chiesto garanzie per il proprio assistito (sotto contratto fino al 2028) in un incontro in sede, con i dirigenti che avevano confermato la volontà di continuare a puntare sul nazionale italiano.