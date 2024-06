Blitz nella sede dell’Inter: la verità su Frattesi. Il jolly per Martinez e Tessmann | CM.IT

Doppio incontro nel pomeriggio nella sede dell’Inter per il Ds Piero Ausilio: sul tavolo anche la situazione di Frattesi

Pomeriggio intenso per Piero Ausilio nella sede dell’Inter, con il Ds nerazzurro che a differenza del vice Baccin e del presidente Marotta non è volato in Germania per seguire gli Europei restando a Milano.

Giornata di incontri per l’uomo mercato dei campioni d’Italia, che a stretto giro di posta ha incrociato in Viale della Liberazione il Ds del Venezia Filippo Antonelli e l’agente Beppe Riso. Quest’ultimo è il rappresentante di Oristanio, oggetto del contendere tra Genoa appunto Venezia in queste primissime settimane della campagna trasferimenti estiva. Il fantasista classe 2002 non è stato riscattato dal Cagliari ed è la contropartita scelta dal Genoa nell’operazione che porterà Josep Martinez ad Appiano Gentile. I Grifoni vorrebbero monetizzare il più possibile e in un primo momento preferivano la soluzione in prestito, mentre negli ultimi giorni hanno comunque aperto anche all’acquisizione a titolo definitivo del nazionale Under 21.

Calciomercato Inter, Oristanio tra Genoa e Venezia

Oristanio però è un profilo che piace tanto anche al Venezia, come confermato inoltre dal dirigente lagunare Antonelli all’uscita dalla sede nerazzurra dopo il summit con Ausilio.

Il sodalizio neopromosso in Serie A ha dato la disponibilità a rilevare il cartellino del giocatore, valutato intorno ai 5 milioni di euro dall’Inter e che insieme all’altro baby Filip Stankovic può rientrare nella trattativa per Tessmann, profilo che l’Inter vorrebbe bloccare per il 2025. Adesso la palla passa a Oristanio, che dovrà decidere la sua prossima destinazione. Il Genoa rimane in vantaggio e il trasferimento sotto la Lanterna di Oristanio avrebbe praticamente i crismi dell’ufficialità per l’approdo di Martinez alla corte di Simone Inzaghi. L’affare non è comunque in discussione, con il portiere spagnolo che sarà valutato circa 15 milioni di euro dal Genoa.

Inter, che concorrenza in mezzo: Frattesi chiede garanzie

Il blitz di Riso è servito anche per un aggiornamento sulla situazione di Davide Frattesi, senza toccare però l’argomento mercato come assicurato dal procuratore: “Abbiamo parlato in generale, poi è normale che ci siano degli interessamenti. Ma oggi abbiamo ragionato su altre cose“.

Riso con Ausilio – come raccolto da Calciomercato.it – ha fatto il punto sulle prospettive in vista della prossima stagione del nazionale azzurro, visto l’imminente sbarco a Milano di un altro tassello a centrocampo del calibro di Zielinski e il ruolo da riserva di lusso dell’ex Sassuolo nelle gerarchie di Inzaghi nell’ultimo campionato dietro i tre tenori Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Riso ha chiesto garanzie quindi sul proprio assistito nel confronto con Ausilio, con Frattesi che evidentemente si augura di avere più spazio al suo secondo anno con la maglia nerazzurra. Il centrocampista della Nazionale nell’ultima stagione ha collezionato 42 presenze complessive, di cui solo 11 da titolare, mettendo a referto 8 reti e 7 assist.