Inter, terzo colpo per Inzaghi: cosa manca per l’annuncio | CM.IT

L’Inter pronta a chiudere un nuovo acquisto dopo Taremi e Zielinski: è lui il prescelto della dirigenza nerazzurra sul mercato

C’è una priorità all’Inter in questa prima parte del mercato. La ricerca di un vice Sommer, visto il mancato riscatto dalla Sampdoria e di conseguenza l’addio di Audero.

Appurate le difficoltà per Bento, il preferito fino a qualche settimana fa, la dirigenza campione d’Italia ha virato con decisione su Josep Martinez, in evidenza tra i pali del Genoa nell’ultimo campionato. È lo spagnolo classe ’98 il prescelto da parte dell’Inter, che negli ultimi giorni si è avvicinata a grandi passi all’ex Lipsia. C’è il sì da parte di Martinez a sposare i colori nerazzurri, con un piano ben preciso nelle idee di Marotta e Ausilio: un anno da riserva di lusso alle spalle di Sommer, prima di ereditare i galloni da titolare nel 2025. L’Inter conta di chiudere già questa settimana o comunque entro la fine di giugno l’operazione Martinez, anche se ancora manca l’accordo definitivo con il Genoa.

Calciomercato Inter, Martinez più Tessmann: Oristanio conteso

Intesa però che non sembra in discussione, con le parti al lavoro per limare le differenze per l’approdo del 26enne spagnolo a Milano: Martinez si appresta a essere il terzo colpo per Inzaghi dopo gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi.

La fumata bianca – come raccolto da Calciomercato.it – può arrivare a 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con l’inserimento di una contropartita nell’affare da parte dell’Inter. Satriano e Oristanio sono due pedine gradite al Genoa, con il fantasista ex Cagliari che piace anche al Venezia nell’affare Tessmann. Dopo il vertice della scorsa settimana la dirigenza nerazzurra punta a bloccare il centrale statunitense, valutato poco meno di 10 milioni e sul quale anche Torino, Bologna e Fiorentina hanno chiesto informazioni. La tentazione per i lagunari neopromossi in Serie A è Valentin Carboni, anche se le intenzioni dell’Inter e dell’entourage del baby argentino sono altre per il futuro. Ritornando all’asse con il Genoa, oltre a Martinez anche Gudmundsson rimane nei desideri di Simone Inzaghi per completare il quartetto offensivo in caso di partenza in attacco di Arnautovic.

L’Inter incontra Branchini: si lavora alle uscite, Dumfries (sempre) in bilico

Intanto c’è da registrare l’incontro lunedì pomeriggio nella sede di Viale della Liberazione con Giovanni Branchini, noto agente e intermediario che la scorsa estate ha lavorato tra gli altri al passaggio di Pavard in nerazzurro.

👀 #Inter – Incontro nel pomeriggio nella sede nerazzurra tra la dirigenza e l’agente/intermediario Giovanni #Branchini: possibili operazioni in uscita sul tavolo (potrebbero riaccendersi le sirene dalla Bundesliga per #Dumfries) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/kdCPtB0joe — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 17, 2024

Summit con la dirigenza durato circa quaranta minuti: sul tavolo delle possibili operazioni in uscita in casa Inter, compreso il file relativo a Dumfries e sul quale potrebbero riaccendersi le sirene dalla Bundesliga oltre ai sondaggi dalla Premier. La dirigenza campione d’Italia farà il punto della situazione la termine degli Europei e senza rinnovo (il contratto è in scadenza tra un anno) l’esterno olandese ex PSV Eindhoven finirebbe sul mercato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.