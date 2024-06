Vertice Inter-Riso: l’annuncio su Frattesi e Carboni | VIDEO CM.IT

Il noto agente è stato questo pomeriggio a colloquio con i dirigenti nerazzurri presso la sede di Viale della Liberazione

Si è appena concluso il vertice di mercato di questo pomeriggio tra l’Inter e Beppe Riso presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Il procuratore, che cura gli interessi di diversi calciatori interisti, nello specifico ha parlato del futuro di Davide Frattesi, adesso impegnato con la Nazionale Italiana agli Europei di Germania.

L’agente ha infatti precisato che nel colloquio di oggi si è discusso soprattutto del centrocampista ex Sassuolo. Nonostante le offerte nei suoi confronti, però, pare non si sia parlato di mercato bensì di altre questioni legate al club nerazzurro. Ancora nessuna novità invece sul fronte Oristanio, conteso da Genoa e soprattutto Venezia che questo pomeriggio con il direttore sportivo Filippo Antonelli ha fatto visita all’Inter insieme a Riso.

Dal futuro di Valentin Carboni al prestito di Stabile, ai microfoni di Calciomercato.it il noto procuratore ha fatto il punto sui suoi ragazzi: “Non abbiamo parlato di Oristanio. Abbiamo parlato solo di Frattesi, ma in generale e non di mercato. Se ci sono offerte? Ma è normale credo, non è un discorso di mercato, stavamo ragionando su altre cose. Oristanio piace al Genoa, al Venezia e ci sono altre squadre. Stabile va via in prestito. Del futuro di Valentin Carboni parleremo quando rientrerà dopo la Coppa America”.