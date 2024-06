Nuovo colpo Inter, il Ds conferma: “Ne abbiamo parlato” | VIDEO CM.IT

Il direttore sportivo ha incontrato nel pomeriggio Piero Ausilio per discutere di diversi obiettivi legati all’Inter

E’ stato ancora una volta un pomeriggio molto movimentato dalle parti di Viale della Liberazione. Presso il quartier generale dell’Inter, oltre alla visita del noto procuratore Beppe Riso, anche il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha fatto un salto per discutere di mercato. Si tratta del secondo incontro nel giro di pochi giorni, sintomo delle diverse trattative aperte con il club nerazzurro.

In ballo, su tutti, c’è il nome del centrocampista statunitense Tanner Tessmann, nel mirino dell’Inter. Profilo di cui si è discusso nel vertice di oggi con il ds Piero Ausilio, come confermato da Antonelli ai microfoni di Calciomercato.it: “Tessmann è stato uno degli argomenti ma non l’unico, si parla, si capisce, ma è presto”.

Non solo in uscita, perché il Venezia è interessato anche a diversi giovani di proprietà dei nerazzurri, tra cui anche il gettonatissimo Valentin Carboni: “Oristanio ci interessa, però è ancora presto. Ho parlato con Ausilio e non con il suo agente. Su Valentin Carboni e Stankovic vediamo: l’Inter ha tanti giocatori bravi però non possiamo prendere tutti“-

Infine, dopo aver salutato ufficialmente Paolo Vanoli, Antonelli ha confermato le voci su Eusebio Di Francesco come possibile nuovo allenatore: “Di Francesco è il nome che abbiamo in testa dopo l’addio di Vanoli, che ringrazio ancora per l’ottimo lavoro. Nei prossimi giorni andremo avanti su questo aspetto”