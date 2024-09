Inter e Milan, ‘cancellato’ San Siro: la decisione è UFFICIALE

Inter e Milan, ‘cancellato’ San Siro: la decisione è già ufficiale. Che cosa sta succedendo, gli ultimi aggiornamenti

È ufficiale la decisione su San Siro, c’è anche il comunicato che interessa da vicino Inter e Milan. La scelta sul tanto dibattuto stadio di nerazzurri e rossoneri è arrivata.

“È stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara”. È questo l’annuncio della UEFA sullo storico stadio italiano, già al centro del dibattito riguardo al suo futuro. Il motivo della decisione sarebbe dovuto ai possibili lavori di ristrutturazione che riguarderanno l’area di San Siro e dintorni in quel periodo.

“Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio di San Siro non sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League del 2027 – informa la UEFA – è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con decisione prevista per maggio/giugno 2025″. La finale di Champions League 2026-2027 non si disputerà così a Milano. La decisione è stata ufficializzata dopo il meeting della UEFA a Praga. San Siro perde l’ultimo atto della massima competizione europea per il 2027.