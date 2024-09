Inzaghi, altro guaio dopo il derby: Inter in ansia per Barella

Non arrivano buone notizie per l’Inter. Si è fermato infatti uno dei giocatori più importanti della rosa: il punto della situazione

L’Inter si sta ancora leccando le ferite dopo il derby perso contro il Milan. Una sensazione nuova per i nerazzurri che nelle ultime sei sfide con i rossoneri avevano sempre vinto.

Domenica, però, è arrivato il ko, un 1-2 che non rispecchia in pieno quanto visto in campo, considerando che il risultato sarebbe potuto essere più netto.

Dopo il derby, chiaramente, in casa Inter c’è davvero poco da sorridere e dall’infermeria, arrivano altre notizie per nulla felici.

Inter, si ferma Barella: il punto della situazione

Oggi, infatti, la squadra, dopo un giorno di riposo, è tornata ad allenarsi, ma lo ha fatto senza Nicolò Barella.

Il centrocampista ha accusato dei problemi muscolari in occasione del match di San Siro, che si era concluso al 74esimo, con l’ingresso in campo dell’ex Napoli, Zielinski. Problemi che necessitano di controlli strumentali del caso, per accertare l’entità dell’infortunio. Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter incrociano dunque le dita in attesa di novità in merito alle condizioni di uno dei suoi leader. Novità che dovrebbero arrivare già nelle prossime ore.