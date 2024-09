Osimhen alla Juventus, la clamorosa idea di Giuntoli per il post Vlahovic

La Juventus si trova a fare i conti con il mal di gol di Vlahovic e la soluzione potrebbe essere clamorosa: Victor Osimhen

Tre partite senza gol con un unico grande punto interrogativo: Dusan Vlahovic è adatto al gioco di Thiago Motta? La risposta, al momento, sembra essere negativa, visto che il serbo ha segnato due gol in campionato (tutti nella stessa partita) e ‘steccano’ negli altri match.

Contro il Napoli è stato sostituito all’intervallo dopo non aver visto praticamente palla per tutto il primo tempo. Una situazione che, unita a quella contrattuale, apre scenari di addio la prossima estate. In scadenza nel 2026 e con l’ingaggio più alto (e non di poco) dell’intera rosa, Vlahovic può restare alla Juventus soltanto se dovesse essere trovato l’accordo per il prolungamento di contratto con revisione al ribasso dell’ingaggio.

Una ipotesi che andrebbe poi suffragata dalla volontà tecnica dei bianconeri di continuare a puntare anche il prossimo anno sull’attuale numero 9. Così sembrerebbe non essere, almeno stando alle indiscrezioni che raccontano di un Giuntoli a caccia del bomber del futuro, con una idea clamorosa: Victor Osimhen. Il bomber, ancora di proprietà del Napoli, si è trasferito dopo la fine del mercato italiano al Galatasaray in prestito secco. Una destinazione di passaggio perché il nigeriano aspira ad un grande club.

Juventus, pazza idea Osimhen per Giuntoli

Quel grande club che potrebbe essere proprio la Juventus, almeno stando a quanto raccontato su X dal giornalista della Rai Paolo Paganini.

Una pazza idea che potrebbe concretizzarsi a giugno, al termine di questa stagione, anche se ci sarebbe poi da fare i conti con il Napoli e la volontà del presidente De Laurentiis di non rafforzare una diretta concorrente. Al momento dell’accordo per il prestito al Galatasaray, gli azzurri e Osimhen hanno siglato un accordo per il rinnovo di contratto per un altro anno (2027) con diminuzione della clausola (75 milioni) che sarebbe però valida solo per l’estero. L’idea, secondo Paganini, è comunque al vaglio di Giuntoli che Osimhen lo conosce bene per averlo portato al Napoli.

L’alternativa è decisamente più facile da prendere: si tratta di Jonathan David, in scadenza a fine anno con il Lille, e che potrebbe arrivare quindi anche a parametro zero. “Nel calcio mercato tutto è possibile, bisogna partire da questo presupposto, del resto la storia (anche recente) insegna – scrive su X il giornalista -. La Juventus sta pianificando le mosse per rinforzare l’attacco. E i nomi sono quelli di David (scadenza 2025) e Osimhen”.