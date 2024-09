Juve senza pace, nuovo infortunio: torna dopo la sosta

Il giocatore di Thiago Motta è costretto ad un nuovo stop, che gli farà saltare diverse partite. Il punto della situazione in casa Juve

Un inizio di stagione davvero complicato per il giovane acquisto della Juventus, che non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la maglia dei bianconeri.

I tifosi della Vecchia Signora, però, dovranno aspettare ancora un po’ per vedere in azione Vasilije Adžić. Il giovane talento montenegrino, infatti, si è fermato nuovamente nel corso del riscaldamento del match contro il Napoli. Gli accertamenti, a cui si è sottoposto, hanno confermato il problema muscolare, che lo costringerà a star fuori dai terreni di gioco per circa un mesetto. Adžić salterà certamente le prossime tre partite contro Genoa, Lipsia e Cagliari.

Il rientro del classe 2006, che aveva già accusato un infortunio muscolare in estate, è così previsto dopo la sosta. La data cerchiata in rosso per un ritorno tra i convocati è quella del 19 ottobre, giorno in cui si giocherà Juventus-Lazio.

Juventus, Conceicao pronto a tornare: Lipsia nel mirino

Dall’infermeria di casa Juventus non ci sono grandi novità rispetto agli altri giorni, con Conceicao che sta continuando a svolgere un lavoro differenziato.

L’obiettivo del portoghese è quello di tornare tra i convocati per la sfida di Champions League contro il Lipsia. Ancora out, inoltre, Milik.