Atalanta sorpresa dal Como. In Coppa Italia vanno avanti Empoli, Cagliari e Sassuolo

Martedì calcistico con diversi risultati a sorpresa: nel recupero di campionato, Atalanta battuta dal Como, in Coppa Italia esiti inattesi

Palinsesto assai interessante di questo martedì, dove sorprese ed emozioni non sono mancate. In campo i primi tre confronti per il quarto turno di Coppa Italia, ma anche il recupero di campionato di Atalanta-Como, dopo il rinvio di ieri. E la sorpresa più grande arriva proprio dal ‘Gewiss Stadium’, con il clamoroso successo degli uomini di Fabregas in rimonta, per 3-2.

I nerazzurri partono col piglio giusto, con il vantaggio siglato da Zappacosta, ma il Como è in partita e Carnesecchi deve metterci le mani più volte. A inizio ripresa, però, i lariani esondano: pareggia Strefezza, Kolasinac manda maldestramente nella sua porta un tiro di Paz, Fadera sigla il tris, tutto in un quarto d’ora. Inutile la rete di Lookman su rigore, a recupero concluso. Un successo che apre scenari interessanti per il campionato del Como, mentre Gasperini e soci devono interrogarsi per un ko che fa male.

ATALANTA-COMO 2-3 – 18′ Zappacosta (A), 46′ Strefezza (C), 54′ aut. Kolasinac (C), 58′ Fadera (C), 99′ Lookman rig. (A)

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter e Milan 8; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta 6; Como, Genoa, Lecce e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

Coppa Italia, fuori il Torino: colpaccio Empoli al 90′

Anche in Coppa Italia, altre sorprese. Il primo match della giornata vede il Lecce beffato dal Sassuolo. I neroverdi si regalano un pomeriggio dal sapore di Serie A, passando al ‘Via del Mare’ con le reti di Muharemovic e D’Andrea. Per gli emiliani, agli ottavi, il Milan.

Segue la sfida tra Cagliari e Cremonese, con i sardi che reagiscono al momento difficile in campionato, grazie al gol vittoria di Lapadula. Regalandosi il confronto, agli ottavi, contro la Juventus. Infine, Torino ed Empoli, in serata, confermano l’ottimo momento di forma e danno vita a una sfida appassionante. Avanti i toscani, con merito, nel primo tempo, con Ekong, nella ripresa riemergono i granata, che pareggiano con Adams e falliscono diverse occasioni per ribaltarla. Ma al 90esimo, Haas, in mischia, trova il gol che manda l’Empoli al derby contro la Fiorentina ed elimina l’attuale capolista della Serie A dalla coppa.

LECCE-SASSUOLO 0-2 – 13′ Muharemovic, 79′ D’Andrea

CAGLIARI-CREMONESE 1-0 – 60′ Lapadula

TORINO-EMPOLI 1-2 – 30′ Ekong (E), 74′ Adams (T), 90′ Haas (E)