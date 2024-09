Dal Monza al Palermo: svelata la nuova destinazione di Balotelli

Mario Balotelli è svincolato dopo la fine dell’avventura all’Adana Demirspor in Turchia: l’attaccante ha un obiettivo per continuare la sua carriera

Resta senza squadra Mario Balotelli, svincolato dallo scorso luglio dopo la fine del contratto in Turchia con l’Adana Demirspor.

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci di mercato sul conto dell’ex Inter e Milan, accostato a diverse società di Serie A e B per il ritorno in campo. Sul conto di ‘Super Mario’ ha parlato il suo agente Enzo Raiola, facendo il punto della situazione: “Lui vorrebbe restare in Italia. Ha avuto moltissime richieste fuori Europa, ma spera di restare vicino a casa – ha spiegato il procuratore in un’intervista a ‘Tuttosport’ – Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club, ma restiamo in attesa. Non dovesse sbloccarsi nulla vedremo nei prossimi mesi di riprendere certi discorsi”.

Calciomercato, agente Balotelli: “Palermo? Serve il progetto giusto, vuole restare in Italia”

Dal Monza, una delle squadre accostate a Balotelli, sono arrivate secche smentite sul ritorno in Brianza dell’attaccante, mentre in cadetteria il nome ‘Super Mario’ è circolato soprattutto in chiave Palermo.

Enzo Raiola non chiude le porte a un possibile arrivo del proprio assistito in maglia rosanero: “Quando parliamo del Palermo, parliamo di una A2, non di una B. Non è un problema di serie: serve il progetto giusto per Mario“.