Donnarumma tra addio e rinnovo: “È praticamente impossibile”

‘Gigio’ Donnarumma è in scadenza nel 2026 con il Paris Saint-Germain: le ultime sul futuro del portiere della Nazionale italiana

Protagonista in Nazionale e nel Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma ha risposto da campione alle critiche dei mesi scorsi, superando un periodo non facile sul piano personale.

Il legame con il club campione di Francia è solidissimo e presto l’ex Milan potrebbe allungare il contratto oltre il 2026: “Ci sono ancora due anni, non c’è fretta. Comunque sì, ci sono già stati i primi dialoghi in tal senso – ha sottolineato a ‘Tuttosport’ l’agente Enzo Raiola – Il Ds Campos l’ha pure ammesso pubblicamente, vorrebbe tenere ‘Gigio’. Da parte nostra c’è tutta la volontà di restare. Per me è solo un vanto avere un giocatore come lui in uno dei club più importanti al mondo. Oggi è la bandiera della nostra Nazionale. Potrebbe diventarlo anche del PSG. Farebbe piacere”.

Calciomercato, agente Donnarumma: “È il miglior portiere del mondo”

Sulle critiche dei mesi scorsi, Raiola si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “È sempre stato bravo ad accettarle, per me spesso erano inopportune e forzate. Conosco benissimo il suo valore, è il miglior portiere al mondo e in Italia di talenti come lui ce ne sono davvero pochi”.

Raiola, infine, non lascia speranze al momento per un ritorno in Serie A di Donnarumma: “Gli agenti usano sempre l’espressione ‘Mai dire mai’ e lo faccio anche io. Non si può mai sapere, però al momento è praticamente impossibile“.