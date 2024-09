Vlahovic-Thuram, lo scambio con conguaglio proposto a Juve e Inter

Intreccio di mercato intrigante che coinvolge Juventus e Inter, scambio con conguaglio per Vlahovic o Thuram

Ci si aspettava Inter e Juventus protagoniste del campionato e di un appassionante duello per lo scudetto. Non è detto che alla fine non vada così, ma per il momento i campioni in carica e i bianconeri non si stanno ancora esprimendo al meglio, in un avvio di stagione fortemente equilibrato e con una classifica ancora assai corta.

C’è attesa per le prossime giornate di campionato, che diranno di più sull’effettivo livello di forza delle due contendenti e delle rivali. Ciò che è certo è che il confronto a distanza, quando si parla della Vecchia Signora e della Beneamata, è sempre piuttosto acceso. E gli intrecci tra le due squadre sono sempre vivi anche parlando di mercato.

Gli ultimi rumours coinvolgono Dusan Vlahovic e Marcus Thuram in egual misura. Il serbo non è partito al meglio in questa stagione, meglio se la sta cavando il francese. Entrambi, sono nel mirino dell’Arsenal, che per il prossimo anno vorrebbe un attaccante di calibro internazionale per rinforzare la propria prima linea e insistere nella caccia al Manchester City. Secondo ‘CaughtOffside’, il serbo e il francese sarebbero tra i nomi principali seguiti dai ‘Gunners’. Che potrebbero utilizzare come parziale contropartita Tomiyasu, difensore che piace sia alla Juventus che all’Inter e che potrebbe non rientrare più nei piani di Arteta.