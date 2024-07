DIRETTA Calciomercato Serie A, da Soulé a Todibo: gli aggiornamenti del 25 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di giovedì 25 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Uno dei tormentoni del calciomercato estivo del 2024 sta arrivando al termine: Matias Soulé si appresta a diventare un calciatore della Roma, raggiungendo così Daniele De Rossi e gli argentini che hanno spinto per averlo come compagno di squadra.

La partenza dell’argentino sblocca anche il mercato della Juventus, che si vedrà recapitare la cifra desiderata e ora andrà all’assalto dei due obiettivi principali in questa fase: Jean-Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Anche il Milan continua con la ricerca del centrocampista, non solo Fofana e Samardzic, la dirigenza rossonera sta scandagliando il mercato per valutare delle alternative. In questa diretta tutte le trattative e gli aggiornamenti di mercato di giovedì 25 luglio 2024.