Juventus, arriva l’annuncio UFFICIALE su Koopmeiners: cosa succede

Novità importanti per la Juventus per quanto concerne l’obiettivo di mercato Teun Koopmeiners: l’annuncio ufficiale

Non è un mistero che il grande obiettivo di mercato della Juventus sia Teun Koopmeiners, come abbiamo da tempo raccontato con dovizia di particolari strategici su Calciomercato.it. I bianconeri seguono da vicino l’olandese dell’Atalanta, è un pallino del direttore tecnico Cristiano Giuntoli fin dai tempi di Napoli e il dirigente dei torinesi vuole fare di tutto per regalarlo a Thiago Motta.

Da parte dei bergamaschi, si continua a fare muro. L’ad Luca Percassi prosegue nella sua personale linea e in conferenza stampa, alla presentazione del nuovo main sponsor, rispondendo ad alcune domande sul giocatore ha ribadito che l’intenzione dei nerazzurri non sarebbe quella di cederlo. “Non è cambiato niente rispetto ai giorni scorsi, ma ogni tanto è bene essere ripetitivi – ha affermato – La sua cessione non è in programma”.

Dichiarazioni che però al tempo stesso non spostano nemmeno la volontà della Juventus, che come abbiamo raccontato sulle nostre pagine ha un accordo di massima da tempo con l’entourage del tuttocampista olandese. Il giocatore rimane un obiettivo primario del club e, dopo i primi assalti respinti, si intende giungere alla giusta cifra per convincere finalmente l’Atalanta (che fin qui ha dato una valutazione da 60 milioni di euro) a lasciarlo andare.