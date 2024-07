È già in città: si chiude l’affare Sanchez

L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e Sanchez è già arrivato anche in città: trattativa sul rettilineo finale

La foto non lascia spazio a fraintendimenti. Per Alexis Sanchez all’Udinese a breve può arrivare la fumata bianca. L’attaccante cileno e il club friulano potrebbero rincontrarsi dopo 13 anni lontani.

Terminata la sua esperienza all’Inter, che non gli ha rinnovato il contratto, Sanchez ha sempre messo la permanenza in Italia in cima ai suoi desideri ed ora sta per concretizzarsi. La trattativa con il suo vecchio club è alle battute finali e si è limata la differenza che c’era sull’ingaggio. Un indizio sul fatto che l’affare sia ormai alle battute finali arriva dai social: Sanchez, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra la sua azienda vinicola in Friuli.

Calciomercato Udinese, il ritorno di Sanchez: le ultime

Affare che potrebbe quindi sbloccarsi presto e consentire a Sanchez di mettersi agli ordini di Kosta Runjaic. A parlare del possibile ritorno dell’ex Inter era stato nei giorni scorsi il direttore generale Franco Collavino parlando di “sogno” che potrebbe realizzarsi “se matureranno le giuste condizioni e se sarà convinto di tornare”.

Due condizioni che sembrerebbero potersi verificare con il ritorno di Sanchez all’Udinese che sta diventando realtà. Intanto c’è l’indizio social con il video dell’azienda vinicola friulana pubblicato dal calciatore, accompagnato da un misterioso ‘coming soon’.