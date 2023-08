Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 31 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre: ecco le trattative di giovedì 31 agosto 2023 in tempo reale

È iniziato il countdown per la fine del calciomercato estivo. Oggi, 31 agosto, è il penultimo giorno di trattative e anche le big continuano a muoversi fino alla chiusura della sessione. Tanti i trasferimenti ancora in ballo, dopo Lukaku e Pavard il Milan è in attesa di Taremi.

La Juventus, intanto, cerca una soluzione in uscita per Kostic, Kean e Bonucci: i giallorossi ci provano per il serbo, mentre per il centrale c’è la Lazio. Ancora in bilico anche il futuro dell’attaccante. Ecco tutte le trattative di oggi raccontate in tempo reale da Calciomercato.it.

LIVE

08:32 Calciomercato Napoli, bloccata la cessione di Lozano al PSV Il trasferimento di Lozano al PSV non si sblocca: è tutto fatto con il club olandese ma l’esterno messicano reclama tre stipendi. A riferirlo è il ‘Corriere dello Sport’.