Bonucci saluta la Serie A: decisivo il no di Sarri | CM.IT

Pronto ad una nuova avventura lontano dalla Juventus Leonardo Bonucci, che si avvia alla fine di una lunga telenovela. Niente Lazio per il difensore italiano

Le ultime ore di calciomercato scorrono rapidamente intorno al nome di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus che si avvia a terminare la sua seconda avventura in bianconero. Il rapporto col club allenato da Massimiliano Allegri è evidentemente agli sgoccioli ma il suo destino non resterà legato al campionato italiano.

A dispetto del tentativo della Lazio delle scorse ore, con annessa call, il numero 19 della Juventus finirà infatti altrove. Decisivo il no di Maurizio Sarri, che di fatto spinge Bonucci verso un futuro in Germania all’Union Berlino. Da parte del club tedesco l’offerta c’era già da inizio mese ma il calciatore ha preferito attendere.

Lo stesso Sarri, che in passato ha lavorato alla Juventus, non ha mai avuto un buon feeling con Bonucci e per questo ha ribadito il suo no all’operazione. Come evidenziato da Calciomercato.it è dunque confermato l’accordo con l’Union Berlin che si prepara ad accogliere l’esperto centrale di Viterbo che a 36 ripartirà dalla Bundesliga.

#Juventus, #Sarri non ha mai avuto un buon feeling con #Bonucci e per questo ha ribadito il suo no. Confermato l’accordo con #UnionBerlin: il difensore di Viterbo giocherà in #Germania #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 31, 2023

Bonucci partirà quindi da Caselle nel primo pomeriggio, alle 15: per lui si spalanca un futuro in Germania.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.