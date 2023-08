Bonucci tra buonuscita e nuovo ingaggio: tutte le cifre per l’addio alla Juve | CM.IT

Giorni importanti per Leonardo Bonucci che potrebbe lasciare la Juventus prima della fine del mercato: gli aggiornamenti

Per Leonardo Bonucci sono giorni importanti. Messo fuori squadra dalla Juventus all’inizio della preparazione estiva, tra difensore e club si è arrivati ormai al muro contro muro.

Anche se si attende la decisione sul possibile reintegro, la situazione è destinata a portare ad una separazione, sui cui termini si sta discutendo ancora. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Bonucci sta trattando la buonuscita con la Juventus. La richiesta del calciatore si attesta intorno ai tre milioni di euro, circa la metà dello stipendio attuale che arriva a 5,5 milioni circa.

Calciomercato Juventus, Bonucci-Lazio: i dettagli dell’ultima offerta

La volontà del 36enne è di far rimanere inalterato il guadagno previsto per questa stagione, unendo la buonuscita dal club bianconero con l’ingaggio del suo nuovo club.

Che potrebbe essere l’Union Berlino: i tedeschi sono, al momento, la squadra più vicina al calciatore. Bonucci non ha rifiutato l’approdo in Bundesliga e anzi sta trattando con la società. Per quanto riguarda la Lazio, invece, l’ultima offerta si è fermata a 1,2 milioni di euro per un contratto annuale. Una cifra lontana dai desideri del giocatore che punta ad uno stipendio da 2/2,5 milioni.