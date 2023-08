Addio Juve, Kostic ha detto sì: destinazione scelta | CM.IT

Ore decisive in casa Juventus per l’uscita di Filip Kostic. Il West Ham balza in prima fila: le ultime di CM.IT

Filip Kostic può lasciare la Juventus in queste ultime, calde, ore di calciomercato. L’esterno serbo ha dato l’ok alla cessione, così come noto, la Juve può provare a monetizzare sul suo addio. Inoltre, Massimiliano Allegri ha già dimostrato di avere quelle soluzioni per ovviare, nel 3-5-2, all’addio dell’esterno connazionale di Vlahovic.

Diverse sono le opzioni possibili per Kostic: dalla Spagna e dalla Premier ci sono le chance maggiori per concludere un’operazione che potrebbe portare circa 15 milioni nelle casse bianconere. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club che può avere chance concrete di chiudere l’operazione è il West Ham. I londinesi potrebbero condurre un assalto in queste ore e mettere a disposizione di David Moyes la gamba e l’esperienza di Kostic, che piace molto ed era già stato cercato nella passata stagione.

Nella giornata di oggi si lavorerà tra parti ed intermediari per provare a trovare una quadra che consenta di fare cassa alla Juventus ed a Kostic di ritrovare nuovi stimoli. Tuttavia, la dirigenza degli Hammers dovrà prima fare un’uscita. Il club bianconero chiede almeno 10 milioni, mentre il giocatore dà la sua preferenza proprio alla Premier League. Il West Ham balza in prima fila.