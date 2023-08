DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 30 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 30 agosto 2023

Ieri è stata la giornata dell’arrivo nella Capitale di Romelu Lukaku e di quello a Milano di Benjamin Pavard. Oggi i due giocatori si sottoporranno alle visite mediche, prima di apporre la propria firma con i rispettivi nuovi club.

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Jesper Lindstrom, chiudendo un mercato che ha visto completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Il calciomercato impazza in questi ultimi giorni, con tanti colpi che potrebbero arrivare e arricchire le squadre di Serie A. A partire dall’asse Bergamo-Torino, con Buongiorno pronto a raggiungere Gasperini e Duvan Zapata a guidare l’attacco di Juric. La Juventus, intanto, cerca una soluzione in uscita per Kostic, Kean e Bonucci: i giallorossi ci provano per il serbo, mentre per il centrale c’è la Lazio.

Calciomercato, tutte le news e le trattative del 29 agosto 2023.

