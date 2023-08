Milan, attesa per Taremi: le ultime sulla trattativa | CM.IT

Il club rossonero sta provando a mettere le mani sull’attaccante iraniano, ultimo obiettivo di un mercato infinito

E’ Mehdi Taremi l’ultimo obiettivo estivo del Milan per rafforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.

La trattativa per il giocatore iraniano è entrata nel vivo e nelle ultime ore è cresciuta la speranza di vedere sbarcare il centravanti a Milano prima della chiusura del mercato. Il Milan ha presentato un’ultima offerta sui 15 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Un’offerta che non ha ancora ottenuto il via libera da parte del Porto. Il club portoghese aveva alzato un muro, che fino a qualche giorno fa sembrava invalicabile. Come vi abbiamo raccontato, Conceicao non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo attaccante, ma la paura di perderlo a zero (il contratto del giocatore scade il prossimo 30 giugno) sta facendo cambiare le cose.

Calciomercato Milan, il Porto abbassa il muro per Taremi

Ora il Porto – secondo quanto appreso da Calciomercato.it – è pronto a lasciare andar via Taremi per una cifra vicina ai 20 milioni, raggiungibile magari attraverso i bonus. E le fonti portoghesi interrogate, confermano la forte vicinanza tra tutte le parti in causa, si va verso la definizione totale.

Ecco perché dalle parti di via Aldo Rossi, avendo ottenuto il sì di Taremi, fanno trapelare un cauto ottimismo. Il Milan è più che soddisfatto del mercato fin qui svolto, ma sta provando ad arrivare a dama per mettere a disposizione di Stefano Pioli un ultimissimo colpo, per rendere ancor più competitiva la squadra. Sono davvero ore frenetiche, la fumata bianca per Taremi può davvero arrivare a brevissimo.