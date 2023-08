Milan-Taremi, siamo al dentro o fuori: oggi giornata decisiva

Ore determinanti per la realizzazione o meno dell’affare Taremi al Milan, i rossoneri sperano nel colpaccio last minute

Si prospetta una giornata piuttosto calda per il Milan, che vuole concludere il suo mercato in entrata con l’ultimo colpo. Grande campagna acquisti per i rossoneri e i primi risultati degli uomini di Pioli sono confortanti, ma la squadra sarebbe davvero completa con un ulteriore attaccante, in grado di dare una vera alternativa a Olivier Giroud.

Quel profilo è stato individuato in Mehdi Taremi. Per l’iraniano, il Milan negli ultimi giorni è tornato a muoversi in maniera concreta, dialogando con il Porto ma non riuscendo a scalfire le resistenze del club lusitano. Rimane una distanza importante tra le parti: il Milan offre 15 milioni circa di euro, i Dragoes non scendono da una valutazione compresa tra i 22 e i 25 milioni. In più, come raccontato da Calciomercato.it, Sergio Conceiçao fa muro e non vuole privarsi di Taremi.

In casa Milan sanno delle difficoltà della trattativa, ma i rossoneri sperano di riuscire, alla fine, a fare breccia. In ogni caso, la giornata decisiva sarà quella di oggi, in un verso o nell’altro. Se tra Taremi e il Diavolo dovranno essere fiori d’arancio, avverrà entro le prossime ore e non si arriverà a domani.

