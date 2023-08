Taremi tra la corte del Milan e la volontà di Conceicao | CM.IT

Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, è finito nel mirino del Milan che vuole chiudere col botto il calciomercato estivo

Il campionato del rinnovatissimo Milan di Stefano Pioli è iniziato nel migliore dei modi: vittoria all’esordio sul campo del Bologna di Thiago Motta, che ha fermato poi la Juventus di Massimiliano Allegri a domicilio, e Torino schiantato in casa con un netto 4-1.

Dopo aver cambiato molti dei protagonisti della scorsa stagione, i rossoneri sono ripartiti con grande slancio grazie anche ai colpi di Christian Pulisic e del sempreverde Olivier Giroud, il 30 settembre prossimo compirà 37 anni. Il francese è, insieme al campione d’Italia Victor Osimhen e al capitano dell’Inter Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A dopo due turni con tre gol realizzati. Alle sue spalle, però, il Milan ha la coperta un po’ corta, cosa che nella scorsa stagione ha pagato in termini di risultati quando Giroud si è fermato per qualche piccolo problema fisico.

È arrivato Noah Okafor dal Salisburgo, ma il 23enne attaccante della Nazionale svizzera non si può considerare un vero proprio centravanti. Ed ecco che è tornata di moda una pista già battuta dagli ex responsabili del reparto sportivo rossonero, Paolo Maldini e Frederic Massara: Mehdi Taremi. Il 31enne attaccante del Porto è da tempo nel mirino del Milan e, recentemente, è stato accostato anche all’Inter prima degli arrivi di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Ma la trattativa per l’iraniano non si preannuncia per niente facile, come già raccontato dalla nostra redazione. Nel frattempo, arrivano nuovi particolari.

Tra il Milan e Taremi c’è di mezzo Conceicao: le ultime

Stando, infatti, ad ulteriori indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre alla distanza economica tra le parti, il Milan dovrà vincere anche la forte resistenza dell’allenatore del Porto, l’ex Lazio e Inter Sergio Conceicao, deciso a trattenere il suo bomber, soprattutto dopo la cessione di Otavio all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non vuole perdere un altro punto fermo della sua squadra e ieri lo ha mandato in campo dal primo minuto nella sfida vinta sul campo del Rio Ave per il terzo turno del campionato lusitano. Lo stesso Taremi non sta spingendo per lasciare il Porto, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, e se dovesse restare lo farebbe di buon grado.

Ovviamente, un’esperienza in un club prestigioso come il Milan sarebbe vista di buon occhio, ma non si va verso una rottura. Fermo restando, come detto, la distanza tra le parti, con i rossoneri che appaiono disposti a spingersi fino a 15 milioni di euro e Porto che non si muove dalla richiesta di 22-25 milioni, includendo magari dei bonus. In ogni caso, la situazione è da tenere sotto controllo, così come quella che porta a Luka Jovic per il Milan, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

