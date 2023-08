Il Milan spinge per l’attaccante: ore calde per Taremi, Jovic resta sullo sfondo

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a lavoro per sistemare la rosa a disposizione di Stefano Pioli

Ultime ore di calciomercato e poi si penserà solo ed esclusivamente al campo. A Casa Milan si sta lavorando intensamente per riuscire ad accontentare Stefano Pioli, che vorrebbe avere a disposizione una nuova punta.

Allo stesso tempo si sta cercando di piazzare gli ultimi esuberi, che sono ai margini del progetto. La pista più calda, in queste ore, è certamente quella legata ad Alexis Saelemaekers, che ha dato il suo ok al Bologna. I due club sono a lavoro per trovare un accordo sulla formula.

E’ sicuramente il belga, il calciatore che può portare più soldi. Difficile che si riesca a guadagnare qualcosa, invece, dai cartellini di Caldara, Origi e Ballo-Toure, ma il loro addio sarebbe comunque importante per le casse del Diavolo e aiuterebbero il Milan ad alzare la posta per il centravanti. Il nome del bomber in cima alla lista dei desideri, non è più un segreto, è quello di Taremi.

Calciomercato Milan: viva la pista Taremi, Jovic resiste

Nelle ultime ore ci sono stati contatti continui tra le parti. L’iraniano spinge per indossare la maglia rossonera, ma il Porto fa ancora muro, chiedendo almeno 25 milioni di euro.

Il Milan, invece, non è disposto ad andare oltre i 15 milioni per un calciatore che vedrà scadere il proprio contratto fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2024. Le prossime ore serviranno a capire se quest’ultimo tentativo del Diavolo andrà a buon fine. Il tempo stringe e c’è sempre Lorenzo Colombo in attesa di conoscere il suo futuro. L’attaccante, che presto firmerà il rinnovo (a dimostrazione di quanto il Milan creda in lui), si è promesso sposo del Monza, ma serve un nuovo centravanti per essere lasciato libero.

Se anche l’affare Taremi dovesse naufragare definitivamente, lì sullo sfondo ci sarebbe sempre Jovic. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la pista che porta al serbo è la più percorribile ed è pronta a diventare concreta proprio nelle ultime di mercato.