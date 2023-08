Inter, il Porto ‘costretto’ ad abbassare il prezzo di Taremi | CM.IT

Il nome di Mehdi Taremi è in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi

Sono giorni decisamente caldi per il calciomercato dell’Inter. Da poco, è arrivato il comunicato ufficiale dell’ingaggio di Emil Audero, in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, che sarà il vice di Yann Sommer.

Ma è il centravanti ad agitare le notti dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Dopo la rottura della trattativa con Romelu Lukaku, a causa del flirt con la Juventus quando l’accordo col Chelsea per il terzo ritorno a Milano sembrava ormai cosa fatta, gli uomini mercato nerazzurro hanno cercato in tutti i modi a portare un attaccante in dote al proprio trainer. Diverse le trattative intavolate, da quella per Alvaro Morata a Gianluca Scamacca (poi finito all’Atalanta) passando per Folarin Balogun e Marko Arnautovic come ultimi nomi.

Per l’attaccante dell’Arsenal, le difficoltà sono soprattutto economiche, visto che i londinesi non scendono dalla richiesta di 45/50 milioni di euro per il centravanti statunitense. E il Monaco è entrato prepotentemente in lizza per strapparlo alla concorrenza. Di contro, per quanto riguarda il 34enne bomber austriaco del Bologna, come vi abbiamo raccontato, la società continua a ritenerlo incedibile. A meno che non arrivino offerte in doppia cifra e, in quel caso, potrebbero sedersi al tavolo delle trattative. Problemi da affrontare per Marotta e Ausilio che, negli ultimi giorni, sono andati con forza anche su Mehdi Taremi.

Inter su Taremi, il Porto abbassa il prezzo e aspetta l’offerta

Esperienza da vendere, anche in campo internazionale, per il 31enne centravanti iraniano, dal 2020 in forza al Porto dopo l’esperienza col Rio Ave, sempre in Portogallo. Adesso che il suo contratto si avvicina alla scadenza, 30 giugno 2024, i lusitani potrebbero anche privarsene. La richiesta iniziale, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, era di 40 milioni di euro, formulata a tutti i club che hanno chiesto informazioni. Ma, quando mancano tre settimane alla chiusura del mercato, la necessità di fare cassa a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario ha portato a più miti consigli i dirigenti del Porto: ora il cartellino di Taremi è valutato 30 milioni di euro. Chi si presenterà con questa cifra, avrà la meglio. L’Inter non è ancora arrivata a formulare questo tipo di offerta, ma le difficoltà che sta incontrando nelle altre trattativa potrebbero portare ad una decisa accelerazione su questo fronte. Lavori in corso, vi terremo aggiornati.