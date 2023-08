Inter e Roma, il Bologna non cambia idea su Arnautovic | CM.IT

Il valzer degli attaccanti prosegue anche in Serie A. Le ultime sul centravanti del Bologna Marko Arnautovic: la posizione del club

Tra i nomi maggiormente sotto tiro in questa fase di calciomercato c’è anche quello di Marko Arnautovic, centravanti austriaco del Bologna che ha vissuto un’annata dai due volti nella passata stagione. Prima il grande exploit iniziale e poi le difficoltà fisiche della seconda fase.

Il classe 1989 è un usato garantito che, come raccontato dalla nostra redazione, è finito anche nel mirino la Roma che cerca un bomber di esperienza per affiancare un attaccante più giovane. Un profilo quello dell’austriaco di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi evidenziando come lo stesso Bologna per il 34enne abbia alzato il muro.

Intanto nelle scorse ore sulla questione è intervenuto anche l’agente che ha evidenziato come vorrebbero “essere ascoltati dal Bologna”. Il procuratore ha infatti sottolineato l’importanza dell’opportunità ricordando come in caso di “offerte da top club, avrebbero considerato una cessione”.

Calciomercato Roma e Inter, il futuro di Arnautovic: chiara la volontà del Bologna

Come evidenziato già nei giorni scorsi il Bologna faceva muro ed anche con l’Inter in questo momento, ad oggi, la situazione non è cambiata.

Fonti interne al Bologna ritengono Arnautovic non sul mercato. Resta una porticina aperta per parlarne qualora dovessero arrivare offerte importanti (in doppia cifra). Al netto di tutto però la volontà attuale resta quella di proseguire fianco a fianco con l’attaccante austriaco ex Inter, che è stato anche convocato per la gara di Coppa Italia dei felsinei contro il Cesena in programma domani sera.