Offerta per Arnautovic: l’Inter rompe gli indugi, c’è la conferma

Sorpresa Inter, il bomber può arrivare dalla Serie A: c’è la conferma, i nerazzurri hanno già presentato l’offerta

“Ci serve qualcuno che faccia gol”. Piero Ausilio non ha nascosto che l’Inter è alla ricerca di un attaccante.

Sfumato Scamacca, dopo che è evaporata non senza polemiche la pista Lukaku, i nerazzurri stanno sondando diversi nomi, da Balogun a Beto e Taremi. Ma il nuovo attaccante dell’Inter potrebbe arrivare dalla Serie A: Marko Arnautovic.

L’austriaco vorrebbe lasciare il Bologna come spiegato chiaramente dal suo agente: “Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, i patti erano stati chiari. Avevamo ricevuto due offerte importanti dalla Premier e per rispetto non abbiamo fatto nulla. Avevamo ricevuto proposte a inizio giugno e la società ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione. L’offerta è arrivata e vorremmo che il Bologna capisse l’importanza di questa opportunità”. La proposta, riferisce Il Resto del Carlino, è proprio quella nerazzurra che avrebbe offerto tre milioni di euro, ricevendo il no dei rossoblù.

Calciomercato Inter, l’offerta per Arnautovic

Su Arnautovic, come raccontato da Calciomercato.it, c’è anche la Roma che cerca un bomber ‘esperto’ per affiancare uno più giovane come potrebbe essere Marcos Leonardo.

Ma oltre ai giallorossi, c’è anche l’Inter sull’austriaco con il Bologna che però continua a fare muro e non cambia la sua posizione sull’incedibilità dell’attaccante.