Arnautovic chioccia alla Roma, ma il Bologna non molla | CM.IT

Il nome di Marko Arnautovic continua a circolare in casa Roma, alle prese con l’affare Marcos Leonardo. Ma il Bologna fa sempre muro

La Roma, dopo aver saluto anche Roger Ibanez, in volo verso l’Arabia Saudita, è alle prese con la questione riguardante Nemanja Matic. Il centrocampista ha una proposta importante del Rennes in Ligue 1, ma il club giallorosso vorrebbe trattenerlo.

Al netto delle operazioni in uscita, però, tengono banco quelle in entrata che riguardano soprattutto il reparto avanzato. Nell’intervista di questa mattina, rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato anche di questa situazione, tra le altre cose. “Relativamente all’attaccante immaginario, posso dirti che anche se la settimana prossima arrivasse Mbappe sarebbe comunque in ritardo. Dopo 28 giorni di lavoro, 31 allenamenti e 6 partite, in tutto 37 sedute, più riunioni di analisi tattica e altro, non avere un attaccante è un problema. Per me c’è un nome, ce n’è uno, perché io di solito sono molto obiettivo e pragmatico, ce n’è uno, ma non è possibile prenderlo, così mi è stato detto. Morata? Ti dico solo che non è Mbappe“.

Parole chiare quelle dello ‘Special One’, mentre nel frattempo il general manager Tiago Pinto sta lavorando alacremente sull’operazione che potrebbe portare Marcos Leonardo sulla sponda giallorossa del Tevere. La trattativa col Santos non è delle più semplici, ma il brasiliano, ad oggi, è l’obiettivo numero uno. Contestualmente, però, si sta cercando anche un calciatore di maggiore esperienza da affiancare a Marcos Leonardo e il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Marko Arnautovic del Bologna.

Roma punta Arnautovic, per il Bologna è incedibile. Per ora

Come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, per il 34enne attaccante austriaco il Bologna ha alzato il muro. Fonti vicine al club rossoblu, fanno filtrare l’intenzione di non volersi privare di Arnautovic. E arrivano conferme, raccolte da Calciomercato.it, anche dal fronte del calciatore sulla volontà del Bologna di non cedere l’ex Inter, tra le altre. Nel frattempo, però, la Roma insiste, ritenendo Arnautovic il profilo con le caratteristiche adatte per affiancare Marcos Leonardo, qualora la trattativa col brasiliano di dovesse concretizzare. Così facendo, Mourinho avrebbe a disposizione un centravanti pronto e che non ha bisogno di adattarsi alla Serie A e uno da far crescere, con calma, alle sue spalle. Come detto, il Bologna continua a opporsi e non sarà facile convincerli, mentre resta da capire la volontà del calciatore, che con Mourinho ha avuto una breve esperienza all’Inter da giovanissimo nella stagione del triplete nerazzurro. Sono giorni febbrili, vi terremo aggiornati.