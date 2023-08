Marcos Leonardo-Roma, trattativa no stop: le ultime sull’affare | CM.IT

I protagonisti al tavolo dell’operazione tra i giallorossi e il Santos continuano a vivere infatti questa trattativa con una sensazione di fiducia

Marcos Leonardo si avvicina a piccoli passi alla Roma. Tanto che, come appreso da Calciomercato.it, nelle ultime ore ha mandato nuovi segnali sulla sua forte volontà di trasferirsi in Italia, per vestire la maglia giallorossa.

È chiaro: le ultime vicende societarie, con le dimissioni di Falcao e l’addio dell’allenatore Paolo Turra, hanno inevitabilmente disturbato la trattativa, ma non al punto di creare pericolosi rallentamenti che avrebbero potuto compromettere in qualche modo l’esito dell’affare.

I protagonisti al tavolo dell’operazione Marcos Leonardo continuano a vivere infatti questa trattativa con una buona dose, forse ancora meglio, sensazione di fiducia.

Si ragiona quindi sempre partendo dalle cifre che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi: base fissa sui 12 milioni e bonus intorno ai 6 milioni di euro. Per Marcos Leonardo è invece pronto un contratto che prevede uno stipendio da circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Ricordiamo, poi, che il Santos ha reintegrato Soteldo in attacco: decisione presa già da venerdì, dopo le dimissioni di Falcao, che aveva deciso insieme al tecnico appena esonerato di metterlo fuori rosa per motivi disciplinari. È più una seconda punta/attaccante esterno, ma comunque il reparto avanzato avrà un elemento in più.

Non solo Marcos Leonardo: la Roma vuole anche un attaccante esperto da affiancare al brasiliano. Piace, e molto, Arnautovic del Bologna, ma per cedere la loro stella i felsinei pretendono un’offerta molto importante.