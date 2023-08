Telenovela Deivid e nuovi contatti: Marcos Leonardo-Roma, non è ancora finita | CM.IT

Nelle scorse ore il club dei Friedkin ha aumentato la parte fissa rispetto ai 10 milioni iniziali, diminuendo le rate del pagamento e i bonus

La trattativa per Marcos Leonardo è più che viva. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, a margine della partita di oggi tra Santos e Athletico Paranaense (ore 21 italiane, ore 16 locali) ci saranno nuovi contatti tra il ‘Peixe’ e il club giallorosso. Un match fondamentale per il club paulista che Marcos Leonardo potrebbe giocare dall’inizio nel caso in cui la trattativa non dovesse chiudersi prima. In caso di sconfitta, l’allenatore potrebbe essere esonerato e questo scenario potrebbe provocare un ulteriore ritardo nelle negoziazioni

La Roma non ha fissato una deadline e, come raccontatovi ieri da CM.IT, ha aumentato la parte fissa rispetto ai 10 milioni iniziali. Inoltre sono diminuite le rate del pagamento e i bonus, per un costo totale dell’affare che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, a cui poi aggiungere il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante brasiliano che ha scelto la Roma nonostante l’interesse nei suoi confronti di alcuni club inglesi.

Un ostacolo in più per la Roma potrebbe diventare il Chelsea, qualora i ‘Blues’ riuscissero a far saltare il banco prendendo subito Deivid. L’accordo tra il Santos e il Monaco prevedeva la partenza del 18enne per la Francia a gennaio, ma l’inserimento dei londinesi (in ottimi rapporti col ‘Peixe’, vedi l’operazione Angelo Gabriel conclusasi un mese fa) può scombinare i piani dei monegaschi e, appunto, della stessa Roma che, tuttavia, non ha intenzione di mollare la presa.

Già oggi, giallorossi e agenti del giocatore torneranno alla carica con il Santos, che ieri è stato impegnato soprattutto nella risoluzione del caso Falcao, con le dimissioni dell’ex numero 5 romanista dal ruolo di dirigente santista. Lo stesso Monaco non ha intenzione di arrendersi facilmente e dopo l’inserimento del Chelsea è pronta a tentare un rilancio per Deivid.