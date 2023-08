Mourinho e la Roma a caccia di Arnautovic, il Bologna fa muro | CM.IT

La Roma di José Mourinho ha assoluto bisogno di un centravanti, in attesa che torni Abraham. L’ultimo nome è quello di Arnautovic

Dopo l’infortunio gravissimo di Tammy Abraham, nell’ultimo match della passata stagione contro lo Spezia, la Roma si è messa alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della nuova annata.

In primis, si è parlato con insistenza di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid trattato anche dall’Inter. Nel frattempo, il general manager Tiago Pinto ha portato avanti i discorsi col West Ham per Gianluca Scamacca, ma anche in questo caso di mezzo si sono messi i nerazzurri, che in queste ore stanno cercando di chiudere la trattativa con gli ‘Hammers’. Morata, nel frattempo, resta sullo sfondo, ma la società giallorossa ha il problema di poter effettuare l’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto per i dettami del fair play finanziario.

Adesso, però, il nome più caldo è quello di Marcos Leonardo, accostato alla Lazio nelle scorse settimane. Il brasiliano del Santos, come vi abbiamo raccontato, è in cima alla lista dei desideri di Pinto che sta cercando di arrivare alla definizione della trattativa. Nel frattempo, l’allenatore José Mourinho aspetta e lancia messaggi via social. Attualmente, come centravanti ha a disposizione il solo Andrea Belotti che, ovviamente, non può bastare. E, nelle scorse ore, ‘laroma24.it’ ha parlato anche di un sondaggio per Marko Arnautovic del Bologna, vicino al Milan prima dell’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre proprio l’addio di Scamacca potrebbe riaprire le porte del West Ham per l’austriaco.

Roma-Arnautovic, il Bologna non lo vende

Tornato in Serie A nel 2021, dopo l’esperienza da giovanissimo con l’Inter, Arnautovic si è diventato una certezza per il Bologna del compianto Sinisa Mihajlovic. Dopo l’arrivo di Thiago Motta, per il 34enne austriaco qualcosa è cambiato ed è finito indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore. Adesso, però, le cose sembrano essere migliorate e durante il ritiro Arnautovic si è messo in grande evidenza. Oggi, poi, prenderà il via la mini tournée olandese dei felsinei, impegnati contro Utrecht e AZ Alkmaar. Per quanto riguarda Arnautovic, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Bologna non ha intenzione, allo stato attuale, di venderlo: posizione netta quella dei rossoblu. In scadenza di contratto nel 2025, nel caso in cui il club emiliano decidesse di privarsi del bomber, lo farà solo a titolo definitivo. Soluzione che la Roma non potrebbe portare a termine mentre, come detto, il primo obiettivo adesso è diventato Marcos Leonardo. Sono giorni decisivi per il futuro dell’attacco della Roma, vi terremo aggiornati.