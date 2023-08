Scamacca-Inter, fumata bianca in 24-48 ore: le ultime | CM.IT

Proseguono le discussioni tra Inter e West Ham per arrivare a un punto di incontro. C’è fiducia verso un accordo a stretto giro di posta intorno ai 25 milioni di euro

A meno di clamorose sorprese, Gianluca Scamacca sarà un giocatore dell’Inter. Per questioni economiche, i costi di Balogun sarebbero decisamente superiori, e tecniche, con Inzaghi che ha chiesto una prima punta ‘fisica’ che già conosce la Serie A, nel weekend scorso i nerazzurri hanno sciolto le riserve decidendo di andare all-in sul centravanti in uscita dal West Ham.

La trattativa col West Ham, come raccontatovi ieri sera da Calciomercato.it, è molto avanzata. Come appreso da CM.IT, i due club sono al lavoro anche in queste ore per arrivare a un punto d’incontro.

Punto di incontro che potrebbe essere trovato sui 25 milioni di euro. D’altronde la volontà è comune: gli ‘Hammers’ vogliono disfarsi di un calciatore fuori dai piani e pagato molto, ben 36 milioni bonus esclusi, l’estate scorsa; dopo l’addio definitivo a Lukaku, l’Inter ha necessità di aggiungere un calciatore al reparto avanzato. Meglio se gradito a Inzaghi, come è Scamacca che, ma in questo caso non vi erano dubbi, ha già detto sì al trasferimento a Milano.

Il classe ’99 capitolino avrebbe preferito il ritorno alla Roma, la quale però non si è mai avvicinata al suo cartellino poiché sul piatto proponeva un prestito con obbligo ‘condizionato’. Adesso i giallorossi sono fuori dalla corsa, come conferma il ritorno deciso su Marcos Leonardo.

Il West Ham voleva e vuole, invece, una cessione a titolo definitivo, formula messa subito in campo da Marotta e Ausilio (un prestito con obbligo senza condizioni sarebbe uguale) per accorciare i tempi dell’operazione. Nelle prossime 24-48 ore è attesa la fumata bianca.