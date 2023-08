Ibanez all’Al-Ahli: l’annuncio ufficiale di Mourinho

Il portoghese ufficializza il trasferimento in Arabia del difensore brasiliano: “So che ti mancherò, grazie per la tua ultima maglia”

Ibanez all’Al-Ahli, ci siamo. Anzi, è ufficiale. L’annuncio della cessione del brasiliano arriva nientemeno che da José Mourinho.

Su Instagram, il tecnico giallorosso ha pubblicato un post che lo ritrae proprio insieme a Ibanez: “Sii felice ‘Garoto’ – esordisce Mourinho – So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora potete pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Godetevi l’Arabia Saudita”. Nelle scorse ore, Calciomercato.it aveva parlato di accordo ormai prossimo tra Roma e all’Al-Ahli per il cartellino del ventiquattrenne