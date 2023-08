Cessione Ibanez, Al-Ahli e Roma sempre più vicine | CM.IT

Roger Ibanez ha detto sì al club arabo, che in queste ore può chiudere l’accordo definitivo con la Roma

A forti tinte verdeoro, il calciomercato della Roma sta viaggiando spedita su due binari in questi ultimi giorni. Se in entrata la dirigenza giallorossa continua a lavorare per l’acquisto di Marcos Leonardo, in uscita le attenzioni di Tiago Pinto si stanno concentrando sulla cessione di Roger Ibanez.

Nella tarda serata di ieri vi abbiamo raccontato della piena disponibilità data dal difensore brasiliano all’Al-Ahli , che ha offerto un ingaggio molto importante al calciatore, non convocato da José Mourinho per l’amichevole di oggi contro il Tolosa. Un’intesa che ha consentito alla dirigenza araba di accelerare anche nelle trattative con la Roma. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che un accordo è sempre più vicino, per una cifra che, bonus compresi, sembra destinata a sfondare il muro dei 30 milioni di euro. Sin dalla scorsa primavera, la Roma ha messo sul mercato l’ex Atalanta, partendo da una richiesta di 30-35 milioni di euro.