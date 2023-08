Ibanez dice sì all’Al Ahli: si cerca l’accordo con la Roma | CM.IT

Roger Ibanez nel mirino dell’Al Ahly: c’è la disponibilità del calciatore a trasferirsi in Arabia Saudita, trattativa in corso con la Roma

Potrebbe essere in Arabia Saudita il destino di Roger Ibanez. Da tempo indicato come una delle possibili cessioni della Roma, utili a fare cassa e a sbloccare anche il fronte acquisti, il centrale brasiliano ha dato il suo benestare al trasferimento all’Al Ahli.

È la squadra di Gedda che, dopo aver acquistato tra gli altri Mahrez e Firmino, punta anche al 24enne ex Atalanta. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, Ibanez ha già dato la sua disponibilità anche per dare una mano alla Roma a sbloccare la situazione entrate.

Ora si lavora all’accordo tra i club con l’affare che potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai trenta milioni di euro. La trattativa è in corso tra le due società e si cerca l’accordo per arrivare alla fumata bianca.

Per Ibanez, nei giorni scorsi, vi avevamo raccontato dell’interesse del Nottingham Forrest, che non si è mai tramutato però in un’offerta ufficiale. Ora c’è l’Al Ahli che ha il sì del calciatore e tratta con la Roma per chiudere l’affare.