Nottingham-Ibanez, nuovi contatti con la Roma e posizioni delineate | CM.IT

Il club inglese spinge per Ibanez che la Roma valuta 25-30 milioni di euro. Ecco le ultime di Calciomercato.it

Il Nottingham Forest spinge per Roger Ibanez. Dall’interesse, confermato ieri da Calciomercato.it, alla proposta ufficiale che ancora non c’è per iscritto ma che la Roma si aspetta possa arrivare a breve.

Solo con un’offerta certificata i due club potrebbero iniziare la trattativa per il difensore brasiliano, non incedibile per il club dei Friedkin ma che viene valutato 25-30 milioni.

Il club inglese ha senz’altro la forza economica per giungere a un’intesa con Pinto e soci, nonché per presentare una proposta contrattuale allo stesso Ibanez, il cui attuale stipendio è di 1,5 milioni di euro. Il brasiliano vuole un ingaggio importante per lasciare la Capitale.