L’Inter sistema la porta, UFFICIALE l’arrivo di Audero: la formula e le prime parole

L’Inter ha presentato ufficialmente Emil Audero come nuovo portiere nerazzurro, che chiude il pacchetto di estremi difensori: le sue prime parole

L’Inter ha finalmente chiuso la questione portiere. Dopo Yann Sommer, i nerazzurri hanno chiuso anche per il vice, che però ha crismi e qualità per poter eventualmente anche svolgere alla grande il ruolo di titolare.

Emil Audero è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. L’ormai ex portiere della Sampdoria si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, a circa 7 milioni di euro. Un innesto di livello ma anche di esperienza, visto che nonostante i 26 anni Audero già da tempo è protagonista in Serie A. Ad annunciare la firma è stata la stessa Inter, poi le prime parole da giocatore nerazzurro al canale tematico del club: “Per me essere qui vale tanto perché è un salto di qualità. Arrivo in un grande club che pochi mesi fa ha raggiunto una finale di Champions League. Sono molto contento e tanto motivato. Arrivare in una società del genere mi spinge a migliorarmi ulteriormente. Arrivo in un club che ha tanti giocatori di qualità e di esperienza, ma sono qui per crescere e confrontarmi con i migliori”.

Audero e la colonia azzurra: “Bello averli come compagni”

Audero andrà a rimpolpare quella che è la colonia di azzurri ad Appiano, da Barella a Bastoni, Acerbi e e Dimarco: “Sono molto contento perché con loro ho un bel rapporto, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi dell’Under 15. Abbiamo condiviso tante esperienze e adesso è bello vederli qui come compagni di squadra. I miei obiettivi sono quelli di confermarmi per quanto fatto fino ad oggi. Cercherò di giocare e di vincere più trofei possibili”.