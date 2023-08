Scamacca-Inter, un affare di famiglia. Ma l’Atalanta adesso è in pole | ESCLUSIVO

L’Inter ci sta provando per Scamacca: al lavoro anche il figlio di Inzaghi, Tommaso. L’Atalanta in pole per l’attaccante

C’è grande fermento attorno a Gianluca Scamacca. Calciomercato.it ha sondato tutte le fonti coinvolte per ricostruire il quadro attorno all’attaccante. Giusto partire dalla posizione del West Ham: il club di Londra chiede 30 milioni più bonus. Gli Hammers sono aperti anche al prestito, ma con obbligo di riscatto: vogliono monetizzare la cifra menzionata, ora o nella prossima stagione.

Al momento, la squadra più vicina a Scamacca è l’Atalanta. Come appreso da fonti vicine alla trattativa, al momento non c’è Demiral. Arrivano messaggi piuttosto inequivocabili di come il centrale turco voglia solo l’Inter. C’è ancora quasi un mese di mercato ed anche le convinzioni più ferme possono mutare: lo scenario, ad oggi, è questo. L’Atalanta, al netto di Demiral, viene definita “molto forte” sul calciatore da chi sta seguendo la trattativa. Questo mentre dalla Stellar, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, ci si limita a dire: “Molti top club sono interessati a Scamacca“, lasciando lo scenario assolutamente aperto.

Tommaso, il figlio di Inzaghi, al lavoro per Scamacca all’Inter

A proposito della Stellar, sempre secondo alcune fonti vicine alla trattativa, vicino alla Stellar c’è anche Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, tecnico dell’Inter, brillantemente laureatosi all’University of Westminster e desideroso di intraprendere la carriera di procuratore.

Anche attraverso l’ausilio di Tommaso, Calciomercato.it ha avuto più riscontri su quella che è l’offerta fatta al West Ham per Scamacca: 12 milioni più il cartellino di Joaquin Correa, proposta prontamente respinta dai londinesi. L’Inter non riesce ad arrivare alla parte cash richiesta per il transfer e questo rende, al momento, l’affare in salita per i nerazzurri di Milano, lasciando margine ben superiore ai cugini bergamaschi. C’è da aggiungere che, per ora, Correa è stato offerto anche al mercato saudita senza trovare corrispondenza di interessi. L’argentino resta tra i giocatori in uscita dell’Inter.