Holm, sprint Atalanta per battere la Juve: bergamaschi pronti a chiudere

Juventus e Atalanta si sfidano per Holm dello Spezia: la mossa che può spingere l’Atalanta a chiudere

Sono ore caldissime per la corsia destra in casa Atalanta. La società nerazzurra, grande protagonista sul mercato, vuole chiudere con un altro regalo per Gasperini: il nome più caldo è quello di Emil Holm dello Spezia.

Lo svedese ha saputo attirare su di sé l’interesse di molti club. Con i liguri ha disputato due stagioni molto positive in Serie A. Anche se sarebbe meglio dire una e mezza visto che nella seconda parte dell’ultima stagione ha dovuto convivere con un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Di un interesse della Juventus se ne parla da tempo: l’agente era infatti intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it nel novembre scorso. E la Juventus ha lanciato una nuova sfida all’Atalanta: lo svedese piace, ma al momento i nerazzurri sono in vantaggio e decisiva può rivelarsi la volontà del giocatore. Vi abbiamo raccontato come il ragazzo non vorrebbe poi essere ceduto in prestito in caso di approdo a Torino. Il Genoa infatti sarebbe pronto a bussare alle porte della Juve in caso di acquisto dello svedese. L’Atalanta invece vorrebbe tenerlo in rosa, garantendogli minuti importanti.

E l’affondo decisivo può arrivare proprio nelle prossime ore da parte del club orobico in particolare in caso di cessione di Soppy. L’esterno francese piace molto al Torino, che perso Singo ha spinto sull’acceleratorei per assicurarsi un giocatore in grado di essere impiegato sia a destra che a sinistra. Con la cessione dell’ex Udinese, l’Atalanta affonderebbe quindi il colpo per chiudere l’acquisto dello svedese.