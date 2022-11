ESCLUSIVO agente Holm: “Juve e addio a gennaio, vi spiego”

Il giovane terzino svedese sta disputando un’ottima stagione allo Spezia, dove è tornato in estate dopo il prestito al Sonderjyske

La Juventus intende rinforzare le fasce, in particolare quella di destra nella prossima finestra di gennaio. Tra i nomi che si fanno c’è anche quello di Emil Holm, giovane terzino svedese che sta disputando un’ottima stagione allo Spezia.

In poco tempo il classe 2000 nativo di Goteborg è diventato un punto fermo della squadra di mister Gotti, in cui è tornato l’estate scorsa dopo il prestito in Danimarca, al Sönderjysk Elitesport. Preso dall’ex Ds dei liguri Pecini, Holm è un laterale ben strutturato fisicamente (è alto un metro e novantuno) con passo e buona tecnica, capace crossare e tirare anche col piede sinistro. Su di lui ci sarebbe anche la Roma. Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l’agente di Holm, legato allo Spezia fino al 2026, Stevan Selakovic che fa parte della ‘Global Soccer Management’.

– Vi aspettavate che potesse diventare subito un giocatore inamovibile dello Spezia dopo l’anno in prestito al Sönderjysk?

“Crediamo in Emil e speravamo che avesse questo forte impatto diretto, ma non ci aspettavamo che accadesse così in fretta. Ma lui è un ragazzo che ascolta e impara velocemente, quindi non siamo del tutto sorpresi”.

– Quali sono le qualità migliori di Holm? In quale aspetto, inceve, deve ancora crescere?

“Sul piano fisico, è fantastico. Poi è molto veloce. In quasi tutte le partite è stato quello che ha corso più di tutti. Anche la sua mentalità è molto buona. Ascolta il suo allenatore, è modesto ma ha una giusta dose di fiducia in se stesso. È bravo nell’uno contro uno, ma in questa situazione può sicuramente ancora crescere”.

– In termini di caratteristiche, Holm può essere ‘paragonato’ a qualche calciatore più famoso? Ce n’è uno a cui si ispira?

“A Emil piace molto Ibrahimovic, come tutti i giocatori svedesi, ma Ibrahimovic è unico e unico nel suo genere. Per fisico e stile, può essere rapportato a giocatori come Meunier o Dumfries”.

Agente Holm a CM.IT: “Juventus? C’è molto interesse per lui, ma ora pensa solo allo Spezia. A gennaio improbabile la sua partenza”

– Holm nel mirino della Juve, è vero?

“Non commento notizie su club in particolare. Sappiamo che c’è molto interesse per lui, ma in questa fase è concentrato solo sullo Spezia”.

– Potrebbe lasciare lo Spezia già a gennaio?

“Improbabile che vada via nella finestra invernale. Sta bene allo Spezia, l’allenatore crede in lui e sta crescendo molto bene. Certo, tutto può succedere nel calcio, ma la sua partenza non è nei piani”.

– Quali sono i suoi obiettivi futuri?

“Come tutti i giocatori, un giorno vorrebbe giocare per i club più importanti nei campionati più importanti, ma il suo obiettivo ora far bene allo Spezia”.