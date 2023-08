Juve, sfida all’Atalanta per Holm. Ma i bergamaschi vogliono chiudere

Non è finita la corsa per arrivare a Emil Holm, terzino destro svedese di proprietà dello Spezia e nel mirino di diversi club, su tutti la Juventus

La Juventus non molla Emil Holm. Il laterale svedese classe 2000 ha altri tre anni di contratto con lo Spezia, ma sembra destinato a lasciare la Liguria in questi ultimi giorni di calciomercato.

La Juventus resta sulle tracce di Emil Holm. Da tempo, infatti, i bianconeri hanno messo nel mirino l’esterno destro classe 2000, di proprietà dello Spezia che difficilmente riuscirà a trattenerlo dopo la retrocessione in Serie B. Con il mercato ormai prossimo alla chiusura, il futuro del giocatore svedese potrebbe delinearsi da qui a qualche giorno. Con diversi scenari a disposizione per il calciatore e per lo Spezia.

La Juventus, infatti, vorrebbe acquistare il giocatore e bloccarlo, per poi – come raccontato dal Corriere dello Sport – mandarlo in prestito altrove per almeno una stagione. Questa l’intenzione del club bianconero, tra i primi a palesare un interesse concreto per il giocatore arrivato in Italia due anni fa, quando lo Spezia lo prelevò dai danesi del SönderjyskE per circa 300mila euro. Sulle sue tracce c’è anche l’Atalanta che, invece, lo acquisterebbe per tenerlo in rosa. La Dea lavora ad un acquisto in prestito con obbligo 3 milioni di euro, più 9 milioni di bonus. Atalanta che la scorsa settimana era molto vicina alla chiusura, ma evidentemente l’infortunio occorso a El Bilal-Touré ha cambiato i piani di spesa del club bergamasco.

Calciomercato Atalanta, le cifre per Holm

Juventus e Atalanta restano in pressing sul calciatore il cui futuro potrebbe delinearsi da qui a qualche giorno. Decisiva potrebbe essere proprio la volontà del giocatore il quale, in caso di passaggio alla Juventus, non vorrebbe essere girato in prestito a società che potrebbero trovarsi a lottare per la salvezza, come il Genoa.

La Juventus resta vigile e disposta ad investire per il giovane laterale svedese, ma ad una sola condizione. Ingaggiarlo per girarlo in prestito e garantirgli spazio in prima squadra solo a partire dalla prossima stagione. Ma l’Atalanta potrebbe provare a chiudere già nei prossimi giorni.