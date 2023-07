Juve, il mercato sulle fasce. Da Holm e Castagne, fino a Carlos Augusto: la situazione

Il mercato della Juventus stenta a decollare. La necessità di fare cassa e di risanare le casse bianconere senza incappare in spese folli sta frenando le operazioni in entrata

La coppia Giuntoli-Manna però non sta ferma e continua a lavorare sotto-traccia, in attesa di poter sferrare i colpi decisivi. Sulle fasce, qualcosa inizia a muoversi.

In origine fu Timothy Weah. Colpo sulla fascia destra, anche l’unico a dire il vero – considerando Rabiot e Milik due conferme, non di certo due volti nuovi -. Poi nessun altro è arrivato all’aeroporto di Torino-Caselle, anzi, i giocatori sono partiti nel mentre proprio dallo scalo piemontese per gli Stati Uniti.

La Juventus al momento vive una situazione di asimmetria sulle corsie laterali. Si parta dalla corsia di destra, come detto è arrivato Weah. Un esterno, un giocatore di fascia… forse non un vero terzino. Sta di fatto che con l’infortunio di Mattia De Sciglio al legamento crociato, qualcosa la squadra mercato della Juve deve fare. Sulla sinistra la situazione al momento è più coperta, con Samuel Iling Jr e Andrea Cambiaso (più Alex Sandro) a coprire la corsia; in zona offensiva, c’è sempre Filip Kostic. In caso di partenza di uno dei due tra il 2003 e il 2000, un innesto sarebbe però auspicabile.

Calciomercato Juventus: sulla destra occhi su Holm e Castagne, a sinistra attenzione a Carlos Augusto

La priorità per la Juventus è puntellare la corsia di destra, aver perso Juan Cuadrado e averlo sostituito con Timo Weah non basta.

I due nomi caldi per lavorare a destra assieme allo statunitense sono quelli di Emil Holm e Timothy Castagne. L’arrivo dello svedese comprometterebbe quello del belga e viceversa. Il classe 2000 dello Spezia è il prescelto per il ruolo di terzino destro e la società ligure chiede circa 15 milioni per sedersi a trattare. Su di lui anche il Brighton di De Zerbi e un sondaggio dell’Atalanta. Gli spezzini sono retrocessi e potrebbero anche abbassare le pretese, l’occasione è di quelle ghiotte. Più di un’alternativa, è Castagne del Leicester, che vive una situazione analoga: retrocesso con le ‘Foxes’, il prezzo del cartellino è di circa 18-20 milioni. L’età cambia sostanzialmente rispetto al collega scandinavo: il belga è un classe ’95. Un punto a favore? Conosce già il campionato italiano, avendo militato tra il 2017 ed il 2020 proprio nella ‘Dea’. Riflessione di colore: quante volte la Juventus ha avuto in rosa due “Timothy”, tra l’altro sulla stessa fascia? Probabilmente mai.

D’altro canto sulla fascia sinistra la coppia Giuntoli-Manna vive giornate un po’ più serene. L’offensivo Kostic, il giovane Iling Jr e l’affidabile Cambiaso danno abbastanza garanzie su quel lato. Nessuno però è incedibile e a fronte di una offerta valida – occhio alla Premier League per Iling Jr – ecco dunque che una delle pedine sulla corsia mancina può partire. In quel caso, però, la Juventus non si farebbe trovare impreparata. Da settimane i bianconeri hanno contattato Carlos Augusto del Monza (seguito anche dall’Inter che però al momento ha altre priorità). La società brianzola valuta il brasiliano classe ’99 non meno di 15-20 milioni di euro, ma non va dimenticata la scadenza nel giugno 2024.

Il mercato in entrata della Juve non decolla, ma le manovre sulle fasce sono iniziate da tempo, in attesa di poter affondare il colpo decisivo… soprattutto sulla corsia di destra.