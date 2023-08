I tifosi attaccano De Laurentiis: mercato bocciato

De Laurentiis sotto attacco: i tifosi bocciano il mercato e contestano il patron

Con Jesper Lindstrom il Napoli non ha comunque chiuso il proprio mercato. Il club partenopeo ragiona su giocatori in uscita e occasioni dell’ultima ora, ma oltre al Napoli la famiglia De Laurentiis è proprietaria anche del Bari e nel capoluogo pugliese non sembra esserci lo stesso entusiasmo.

Gli ultras biancorossi hanno esposto infatti uno striscione contro la proprietà durante la sfida del San Nicola tra Bari e Cittadella. I gruppi organizzati della curva Nord hanno scritto: “Prestiti da elemosinare, niente acquisti di proprietà. Non scherzate con la nostra fedeltà”. Un messaggio chiaro nei confronti della proprietà, bocciata, almeno per il momento, per il mercato.

Un riferimento a quelli che sono i nuovi arrivi dell’estate: dal portiere brasiliano Brenno a Gianluca Frabotta, passando, tra gli altri, per gli attaccanti Davide Diaw e Marco Nasti, tutti giocatori arrivati in prestito, rispettivamente, da Germio, Juventus, Monza e Milan. Ai tifosi probabilmente non è andato giù il fatto che il Bari abbia perso giocatori chiave come il portiere Caprile e il centravanti Cheddira, entrambi acquistati dal Napoli e prestati in Serie A rispettivamente ad Empoli e Frosinone, come Folorunsho, anche lui finito a Napoli e poi a Verona in prestito dagli azzurri. Entrate ed uscite che dunque non hanno soddisfatto i tifosi pugliesi: vedremo se la proprietà proverà a far cambiare loro idea in queste ultime ore di mercato.