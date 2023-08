Salernitana, regalo di compleanno per Sousa: l’attaccante arriva dalla Francia | CM.IT

Due giorni dopo il pareggio con l’Udinese, la Salernitana chiude un’operazione e fa un regalo a Paulo Sousa che festeggia i 53 anni

Giornata di festa in casa Salernitana: Paulo Sousa spegne 53 candeline e la società gli “regala” un nuovo rinforzo per il reparto offensivo.

Settimo colpo in arrivo per la Salernitana di Paulo Sousa. Nelle scorse ore il club granata ha chiuso la trattativa per l’arrivo in Italia di Loum Tchaouna, attaccante classe 2003 che arriverà a titolo definitivo dallo Stade Rennais. Francese, ma originario del Ciad, arriverà a titolo gratuito dal club transalpino che si riserverà una alta percentuale sulla futura rivendita mentre il giocatore, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, firmerà un contratto di durata quadriennale.

Si tratta del settimo colpo in entrata piazzato dal direttore sportivo Morgan De Sanctis dopo Costil, Legowski, Martegani, Cabral, Ikwuemesi e Stewart. Capocannoniere del Mondiale Under 19 giocato l’anno scorso con la Francia, Loum Tchaouna dovrebbe atterrare in Italia già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito a Roma e poi firmare il contratto che lo legherà al club di Danilo Iervolino fino al 2027.

Calciomercato Salernitana, per l’attacco ecco Thcaouna

Reduce dall’esperienza in prestito al Digione, Tchaouna lascia il Rennes dopo tre anni in cui è passato dalla formazione B alla prima squadra.

In questi anni ha collezionato 14 presenze con la prima squadra tra campionato e Conference League, mettendosi in mostra soprattutto con le formazioni giovanili della Nazionale francese. Nasce come ala destra, ma potrebbe giocare anche al centro dell’attacco e rappresentare il numero 9 che allo stato attuale manca alla squadra campana che nelle ultime ore di mercato potrebbe provare a definire la trattativa per Leo Hjelde, difensore capace di giocare anche come esterno sinistro per fornire a Sousa una valida alternativa al croato Bradaric.