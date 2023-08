Il mondo Inter accoglie Pavard: visite, firma e primo allenamento | VIDEO CM.IT

Benjamin Pavard firmerà nelle prossime ore il contratto quinquennale con l’Inter: il francese si candida già per la Fiorentina

Prima giornata nerazzurra per Benjamin Pavard, sbarcato ieri sera a Linate Prime dopo il via libera definitivo del Bayern Monaco.

Dopo il primo saluto e il “Forza Inter” all’arrivo a Milano, il difensore francese questa mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito: intorno alle 9.45 ha lasciato l’hotel in zona San Siro dove alloggia, prima di recarsi all’Humanitas di Rozzano per la parte lunga dell’iter medico. Successivamente, Pavard ha raggiunto il Coni per l’idoneità sportiva accolto dall’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, al quale l’ormai ex Bayern ha concesso foto e autografi. Nel primo pomeriggio il classe ‘96 sarà in sede per la firma quinquennale fino al giugno 2028, con un ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione (circa 7 milioni al lordo col Decreto crescita).

Al Bayern Monaco andranno invece 32 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, con Pavard che dopo aver firmato il contratto si recherà per l’ultima tappa di giornata ad Appiano Gentile per una seduta personalizzata, visto che la squadra si è allenata al mattino. Primo allenamento con il gruppo quindi rimandato a domani e prima convocazione probabile per domenica in occasione del match di campionato a San Siro contro la Fiorentina.