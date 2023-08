Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 29 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di martedì 29 agosto 2023

Volata finale del calciomercato con gli ultimi giorni di trattative. Oggi, momento cruciale per la Roma, che attende Lukaku nella Capitale nel pomeriggio.

Giallorossi pronti a mettere a segno il colpaccio del loro mercato e non sono gli unici ad essere attivi in questi momenti frenetici. L’Inter cerca di arrivare a dama per Pavard, il Milan spinge per l’ultimo colpo in attacco con Taremi sempre nel mirino. Giornata importante anche per il Napoli che si prepara ad accogliere Lindstrom, curiosità per le ultime mosse della Juventus in entrata e in uscita.

00:18 Calafiori in Italia Torna in Italia Riccardo Calafiori: pronto per la sua prossima avventura al Bologna. È arrivato in serata all’aeroporto di Firenze

23:54 Arijon Ibrahimovic al Frosinone È in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà il Frosinone a ingaggiare Arijon Ibrahimović. Ala sinistra che può svariare lungo tutto il fronte offensivo, dovrebbe arrivare in terra ciociara nelle prossime ore.

22:53 Verratti escluso da Luis Enrique Escluso in occasione delle prime tre partite di campionato, Marco Verratti potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e volare in Arabia Saudita. Nel recente colloquio avuto con Luis Enrique, l’allenatore avrebbe ribadito la volontà di non puntare sull’italiano.

22:08 UFFICIALE: Baleba al Brighton Nuovo colpo interessante per il Brighton di Roberto De Zerbi che ha ufficializzato l’arrivo di Carlos Baleba.

21:35 UFFICIALE. Frosinone, tra i pali torna Frattali Nuovo innesto tra i pali per il Frosinone: il club ciociaro ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Calcio Bari per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Frattali. Il portiere classe 1985 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025″.

20:41 UFFICIALE Guedes torna al Benfica Nuova avventura al Benfica per Goncalo Guedes che torna a vestire la maglia del club di Lisbona. In prestito dal Wolverhampton.

19:51 Inter, Pavard è arrivato in Italia L’aereo con a bordo Pavard è arrivato a Milano: domani per il francese visite mediche e firma sul contratto con l’Inter.

19:02 Empoli, UFFICIALE: riecco Destro È ufficiale il ritorno di Mattia Destro all’Empoli.

18:58 Inter, Pavard partito da Monaco Pavard è partito da Monaco, direzione Milano: intorno alle 20 atteso il suo arrivo in Italia.

18:18 Napoli, UFFICIALE: Lindstrom ha firmato Ora è ufficiale: Lindstrom è un nuovo calciatore del Napoli. Il danese arriva a titolo definitivo.

17:41 Romelu Lukaku è atterrato a Roma L’aereo privato, pilotato da Dan Friedkin, che trasportava Romelu Lukaku è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Adesso visite mediche per il belga prima della firma del contratto con la Roma.

17:24 CM.IT | L'Inter non molla Bento dell'Athletico Paranaense per il 2024 CM.IT | Dopo averlo cercato in questa sessione di mercato, l’Inter è pronta a tornare all’assalto del portiere Bento dell’Athletico Paranaense. L’#Inter non molla la presa su #Bento in ottica futura. A fine mercato riprenderanno i colloqui con l’#AthleticoParanaense, che parte da una richiesta di 14 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per il portiere brasiliano con passaporto italiano @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) August 29, 2023

17:16 Tripla operazione tra Torino e Atalanta: c'è anche Zapata Dopo il passaggio sfumato alla Roma, Duvan Zapata potrebbe lasciare a breve l’Atalanta: secondo ‘Sky Sport’, il colombiano appare vicino al Torino come il suo compagno di squadra Soppy. Di contro, i bergamaschi puntano forte sul difensore Buongiorno.

16:58 UFFICIALE: Kajo Jorge al Frosinone UFFICIALE, Kaio Jorge saluta la Juve e passa al Frosinone. L’affare si è chiuso in prestito secco.

16:43 UFFICIALE, Berisha dal Torino all'Empoli UFFICIALE Berisha passa dal Torino all’Empoli. Il portiere si trasferisce in Toscana a titolo definitivo.

16:28 Milan-Taremi, ostacolo Conceiçao CM.IT | Milan-Taremi, l’ostacolo è il tecnico del Porto Sergio Conceiçao. L’ex Lazio e Inter non vuole lasciar partire l’ivoriano, che a sua volta non sta spingendo per lasciare i portoghesi con i quali è in scadenza a giugno 2024.

16:23 Udinese, UFFICIALE Beto-Everton UFFICIALE, Beto passa all’Everton per 30 milioni più bonus: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Everton FC il diritto alla prestazioni sportive di Beto. L’attaccante portoghese lascia l’Udinese dopo aver segnato 22 gol in 65 partite disputate in maglia bianconera”, recita la nota ufficiale del club bianconero.

15:58 Cagliari, UFFICIALE Wieteska UFFICIALE, Wieteska è del Cagliari. Il 26enne difensore polacco sbarca in Sardegna via Clermont Foot 63 a titolo definitivo.

15:36 Inter, domani le visite mediche di Pavard CM.IT | Via libera del Bayern arrivato. Il francese arriverà a Milano in serata e domattina svolgerà le rituali visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2028.

15:23 Roma, apertura a prestito di Celik al Galatasaray CM.IT | Apertura Roma alla cessione in prestito di Celik al Galatasaray. 🚨 Apertura della #Roma alla cessione in prestito di Zeki #Celik al #Galatasaray. L’obiettivo di #Pinto è quello di inserire un obbligo di riscatto condizionato, ma prima i turchi devono cedere #Dubois che piace anche al #Genoa @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) August 29, 2023

12:47 Genoa, UFFICIALE Haps Ufficiale in casa Genoa il ritorno di Ridgeciano Haps. L’esterno nazionale del Suriname torna il Liguria dal Venezia. Affare chiuso sulla base di un prestito con opzione di riscatto.

12:38 Frosinone, si complica Maleh Si complica per il Frosinone l’acquisto di Maleh dal Lecce. L’italo-marocchino piace ai ciociari, ma ora l’affare si fa più difficile.

12:19 Empoli, giornata di visite mediche Giornata di visite mediche in casa Empoli. Dal Torino arriva Berisha, preso visto l’infortunio di Caprile. Per l’attacco riecco Mattia Destro. Entrambi i giocatori sosterranno in giornata le visite mediche, poi firmeranno il contratto con il club toscano.

12:01 Torino: vicino Sazonov, torna di moda Soppy Il Torino è molto vicino a Saba Sazonov, possente difensore centrale della Dinamo Mosca. Il nazionale georgiano, sottolinea ‘Sky Sport’, potrebbe approdare in granata, che continuano a seguire Soppy dell’Atalanta per rafforzare gli esterni.

11:44 Fulham, UFFICIALE Castagne Timothy Castagne è un nuovo giocatore del Fulham. Il belga ex Atalanta lascia il Leicester e approda a Londra: giocherà ancora in Premier League.

11:26 Il Milan non molla Taremi Mehdi Taremi resta nel mirino del Milan: il club rossonero deve però convincere il Porto. La proposta rossonera resta attorno ai 15 milioni di euro.

10:54 Cagliari, rinnovo UFFICIALE Ufficiale il rinnovo di Zito Luvumbo in casa Cagliari. Il giocatore angolano ha firmato un nuovo contratto fino al 2027 con i rossoblù.

10:35 Juventus, Kostic e Kean ancora sul mercato Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Stampa, la Juventus spera di poter incassare un tesoretto da 50 milioni di euro dalla doppia cessione di Filip Kostic e Moise Kean.

10:15 Verona, UFFICIALE: ceduto Cazzadori Il Verona ha comunicato ufficialmente di aver ceduto al Football Club Arzignano Valchiampo il calciatore Denis Cazzadori in prestito fino al 30 giugno 2024.

10:00 Inter, oggi dentro o fuori per Pavard I nerazzurri sono stanchi di aspettare il Bayern Monaco e nella giornata di oggi metteranno i bavaresi davanti ad un ultimatum: o si sblocca definitivamente per Pavard oppure l’Inter virerà su un altro obiettivo. A Milano, in ogni caso, resta l’ottimismo per il francese.

09:30 Napoli, iniziate le visite per Lindstrom Il Napoli si appresta ad accogliere il suo nuovo acquisto: sono iniziate le visite mediche di Jesper Lindstrom a Villa Stuart.

09:00 Allegri su Bonucci: "Mi dispiace sia finita così, ma deve accettarlo" Massimiliano Allegri ha parlato di Bonucci in un’intervista a Dazn: “Mi dispiace che sia finita così, ma sia io che la società eravamo stati chiari. Gli avevamo detto che avrebbe dovuto decidere se andare da un’altra parte oppure smettere. Ha dato tanto alla Juventus e la Juve gli ha dato tanto. Uno deve accettare le cose ad un certo punto, altrimenti dà noia”.

08:30 Petagna al Cagliari: oggi incontro decisivo Giorni movimentati sul fronte attaccante. Oggi ci sarà l’arrivo di Romelu Lukaku a Roma, ma non solo. In giornata è previsto infatti anche l’incontro che servirà a chiudere l’operazione Petagna, dal Monza al Cagliari in prestito con diritto di riscatto.